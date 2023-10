La Formula 1 è a Losail per il GP del Qatar. Ieri il titolo è stato assegnato a Verstappen dopo l'uscita di scena di Perez e il secondo posto di Max. L'olandese scatta dalla pole in gara e non sarà certo sazio. Ma occhio anche alla lotta per il secondo posto nel Costruttori. Il via alle 19: yutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

Il campionato di Formula 1 è in Qatar e si prepara a vivere una domenica di festeggiamenti ma anche dalta intensità. Da un lato Max Verstappen, che ieri con il secondo posto nella Sprint ma soprattutto per la gara del campagno di squadra Perez finita con anticipo, ha conquistato nuovamente il titolo di campioene del mondo. Dall'altro c'è una sfida serrarata alle spalle della Red Bull per il Mondiale Costruttori: Mercedes e Ferrari non si risparmieranno fino all'ultimo giro. Tutto il weekend, come sempre, è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW.