Con una gara perfetta, Oscar Piastri si prende il primo successo in carriera nella Sprint in Qatar: "Il passo era buono, pensavo di essere nei guai quando ho visto che avevo Verstappen dietro, ma ho gestito bene la gomma. La prima vittoria è una figata!". Guarda il video. Domani il Gran Premio alle 19 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

QATAR, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT