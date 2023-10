Al termine della Sprint Race, Verstappen è diventato campione del mondo. Posizionatosi davanti al proprio box con tutta la squadra per la foto celebrativa di rito, il pilota e lo staff di Milton Keynes sono stati allontanati dalla pitlane. Lo scatto è stato realizzato quindi all'estremità della corsia dei box. La FIA ha infatti vietato alla squadra di festeggiare in pitlane con champagne o altre bevande, pena una sanzione. Gara in Qatar live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW