Lewis Hamilton si prende la responsabilità dell'incidente in Curva 1 con il compagno Russell al via del GP del Qatar: "Sono il pilota più anziano, è giusto così". Poi su Twitter: "Ho guardato il replay, è 100% colpa mia. Le scuse al mio compagno George". Infine l'abbraccio riappacificatore nel box Mercedes. Il Mondiale torna tra 2 settimane ad Austin: tutto su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

