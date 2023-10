Disastro in casa Mercedes nel GP del Qatar: Lewis Hamilton, partito con gomma rossa, si tocca in Curva 1 con il compagno George Russell ed è costretto al ritiro mentre erano in lotta per la prima posizione con Verstappen. Un incidente che ricorda quello storico a Barcellona con Rosberg nel 2016, ma Lewis questa volta si prende la colpa: "Responsabilità mia". Ora il GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

IL VIDEO DELL'INCIDENTE - E HAMILTON SI ASSUME LE RESPONSABILITA'