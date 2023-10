Bianca Bustamante farà parte del Programma di Sviluppo Piloti della McLaren, guidato da Emanuele Pirro, e rappresenterà la scuderia inglese nella prossima stagione di F1 Academy con ART Grand Prix: "È un momento davvero incredibile: mai avrei potuto immaginare di firmare con McLaren e ART Grand Prix", le sue prime parole, "Sono davvero grata per questa opportunità: adesso faccio parte del miglior programma di sviluppo piloti possibile per poter fare un passo avanti in carriera". Parlando degli obiettivi per la prossima stagione, ricca di cambiamenti, ha le idee chiare: "Nel 2024 il mio obiettivo è trovare continuità e migliorare la mia forza mentale per poter lottare per il titolo nella prossima stagione di F1 Academy. Prometto di dare il massimo". La pilota filippina milita attualmente nella F1 Academy con il team Prema, dove è sesta nella classifica piloti. In stagione ha totalizzato due vittorie, a Valencia e a Monza, insieme ad un secondo posto sempre a Monza.