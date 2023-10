RB19 con una livrea speciale e dai colori inediti quella che si prepara ad andare in pista in Texas nel corso del weekend. Il team campione del mondo ha scelto questa versione tra quelle inviate dai tifosi nell'ambito dell'iniziativa "Make Your Mark" che ha l'obiettivo di realizzare l'aspetto grafico della monoposto di Milton Keynes per i tre appuntamenti negli Stati Uniti di questo Mondiale. Il fine settimana è come sempre live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GUIDA TV