Il Gran Premio degli Usa in Texas è sempre un'occasione per fare un tutto nel passato con il vecchio West. Anche stavolta molti piloti hanno indossato cappelli e stivali per sentirsi un po' come dei cowboys. E c'è anche chi si è cimentato nel lancio del lazo, come Leclerc e Sainz. Sabato la Sprint a mezzanotte, domenica GP alle 21: tutto il weekend è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

