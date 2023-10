Max Verstappen riscrive la storia con la 50^ vittoria in Formula 1 arrivata ad Austin: "Incredibile, sono molto fiero. Continuerò a spingere per vincere ancora. Oggi ho avuto problemi ai freni, ma questo ha reso la mia gara più complicata del solito". Il Mondiale torna la prossima settimana in Messico: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

