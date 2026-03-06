Offerte Sky
F1, orari GP Australia: dove vederlo su Sky e Now in tv, streaming e repliche

GUIDA TV

Ora l'attesa è davvero terminata. Si alza il sipario sul Mondiale 2026 di Formula 1, che potrete seguire tutto in diretta su Sky. Primo round in Australia, massima attenzione agli orari: libere venerdì notte, qualifiche alle 6 di sabato. E il GP, domenica 8 marzo, scatta alle 5. Qui la guida per non perdere nulla live... e nemmeno attraverso le repliche

F1, GP AUSTRALIA: LA DIRETTA DELLE LIBERE 1

È il momento di scendere in pista con la nuova stagione della Formula 1 su Sky: scatta la stagione della rivoluzione regolamentare con la prima gara in programma nel weekend a Melbourne. Il GP d'Australia, prima delle 24 tappe di un campionato che si preannuncia ricco d'incognite e di sorprese. è da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in streaming su NOW. La stagione numero 76 della F1 scatta nella notte tra giovedì e venerdì: si scende in pista per le prime due sessioni di prove libere, alle 2.30 e alle 6, con i primi giri sul circuito di Albert Park. Terza sessione di prove libere in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 2.30, preludio della prima caccia alla pole dell’anno che scatta alle 6 del mattino. La prima gara della stagione alle 5 di domenica 8 marzo. Ma prima di tutto le parole! Senza dimenticare che nel weekend australiano in pista ci saranno anche Formula 2 e Formula 3.

Il programma del GP Australia 2026 in diretta su Sky

NOTTE GIOVEDÌ 5-VENERDÌ 6 MARZO

  • Ore 22.45: F3 – Prove Libere
  • Ore 23.55: F2 – Prove Libere
  • Ore 2.15: Paddock Live
  • Ore 2.30: F1 - Prove Libere 1
  • Ore 3.30: Paddock Live
  • Ore 3.55: F3 – Qualifiche
  • Ore 4.50: F2 – Qualifiche
  • Ore 5.45: Paddock Live
  • Ore 6: F1 – Prove Libere 2
  • Ore 7: Paddock Live
  • Ore 7.30: Paddock Live Show
  • Ore 8: Conferenza stampa Team Principal

 

 

NOTTE VENERDÌ 6-SABATO 7 MARZO

  • Ore 1.10: F3 - Sprint Race
  • Ore 2.15: Paddock Live
  • Ore 2.30: F1 – Prove Libere 3
  • Ore 3.30: Paddock Live
  • Ore 4.10: F2 – Sprint Race
  • Ore 5.15: Warm Up
  • Ore 5.30: Paddock Live
  • Ore 6: F1 – Qualifiche
  • Ore 7.15: Paddock Live
  • Ore 7.45: Paddock Live Show
  • Ore 9.15: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 12: F1 – Qualifiche (replica)
  • Ore 14: F1 – Qualifiche (replica)

NOTTE SABATO 7-DOMENICA 8 MARZO

  • Ore 22.45: F3 – Feature Race
  • Ore 1.20: F2 - Feature Race
  • Ore 3.30: Paddock Live
  • Ore 5: F1 - Gara
  • Ore 7: Paddock Live
  • Ore 7.30: Debriefing
  • Ore 8: Notebook
  • Ore 8.15: Race Anatomy
  • Ore 9.45: F1 gara (replica)
  • Ore 12: F1 gara (replica)
  • Ore 14: F1 gara (replica)

