Fred Vasseur non usa giri di parole per commentare il GP di Austin della Ferrari: "Non possiamo essere soddisfatti di queste posizioni, partendo dalla pole. Con Leclerc abbiamo seguito la direzione di una sosta, compromettendo la sua gara. Eravamo indecisi, dobbiamo migliorare su questo". Il Mondiale torna la prossima settimana in Messico: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

