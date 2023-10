Potrebbe esserci una violazione del Regolamento Tecnico della Formula 1 a seguito della nota diramata dalla FIA sulle macchine di Leclerc e Hamilton al termine del GP di Austin. "Non conformi all'Articolo 3.5.9 e)", si legge nel comunicato. Ora si attende la decisione del collegio dei commissari sportivi e il rischio è anche quello della squalifica dei piloti dalla gara. Il Mondiale torna la prossima settimana in Messico: live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW