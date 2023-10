Il campione europeo della Formula Regional 2023 correrà nella prossima stagione in Formula 2 con Prema Racing, come annunciato dallo stesso team: "Sono molto felice per questa opportunità, per me sarà un grande salto. Cercherò di imparare il più possibile dai test per farmi trovare pronto", le prime parole del talento del motorsport italiano

