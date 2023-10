La campionessa della F1 Academy avrà nella stagione 2024 un posto con Prema Racing nella Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA)

Marta García nella prossima stagione prenderà parte alla Formula Regional European Championship by Alpine. La campionessa dell'edizione 2023 della F1 Academy, avrà la possibilità di partecipare al FRECA, vinto recentemente da Kimi Antonelli, con il team Prema. "FRECA è una serie consolidata e rispettata, banco di prova per giovani piloti che desiderano sviluppare le competenze necessarie per progredire da una serie di livello F4 alla Formula 3", si legge sull'account ufficiale della F1 su Instagram.