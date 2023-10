Il Mondiale a Città del Messico, dove il padrone di casa Perez in conferenza stampa ha detto: "Sogno la vittoria qui. La rivalità con Verstappen? Ai media piace creare queste cose, ma quello che succede in pista resta lì e noi dobbiamo essere un esempio". Hulkenberg pronto al suo 200esimo GP: "Ora me la godo di più". Sainz salta media day: Ferrari fa sapere che non sta bene, ma nulla di preoccupante. Tutto il weekend live su Sky e in streaming su NOW

La rivalità con Verstappen c'è, ma i media la "gonfiano" e quello che accade in pista deve restare lì. È un po' questo il "Sergio Perez pensiero" nel giovedì del Messico, gara di casa per Checo che sogna la vittoria e di dare un senso a una stagione finora molto complicata. Il pilota della Red Bull ha parlato in conferenza stampa anche di alcuni titoli "forti" che la stampa locale ha riservato al compagno di squadra e campione del mondo Verstappen: "Ai media piace creare le rivalità fuori dalla pista. Questo è un ottimo sport che può essere d’esempio ai giovani. Quello che accade in pista deve restare lì. E come nazione noi vogliamo evidenziare anche questo". Questioni di box a parte, il messicano sa di dover dare tutto (e anche di più) in questo finale di stagione per proseguire un'avventura che appare in bilico con il team di Milton Keynes. Intanto si gode il tripudio della sua gente e sogna: "Fuori dalla macchina senti la pressione, ma anche il sostegno della gente. Se dovessi vincere? Sarebbe il mio sogno più grande".



Di seguito tutta la conferenza piloti