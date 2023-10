Il campione del mondo è il "primatista" Città del Messico: 4 vittorie, a fronte di due soli successi di Clark, Mansell, Prost e Hamilton (Schumacher corse qui solo agli inizi, nel 1992, e fu 3°). Allungherà domenica questa striscia? Tutto il weekend live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4k (canale 213) e in streaming su NOW

Max Verstappen comincia a far sentire il suo peso negli albi d’oro. I suoi numeri globali sono ancora distanti dai due primatisti di tutti i tempi, Hamilton e Schumacher, ma scavando nelle pieghe dei dati, Verstappen in alcuni casi li ha già superati.



È ovvio: Max domina laddove i due suddetti non hanno avuto modo di correre oppure in circuiti in cui non hanno mai brillato a livello di quelli in cui sono i dominatori.

È il caso del circuito di Città del Messico: Verstappen qui è il primatista, con 4 vittorie, a fronte di due soli successi di Clark, Mansell, Prost ed Hamilton (Schumacher corse qui solo agli inizi, nel 1992, e fu 3°).



L’elenco dei vincitori qui sopra coincide con la natura frammentata del GP messicano: 8 edizioni dal 1963 al 1970. Una pausa di 15 anni, quindi altre 7 gare dal 1986 al 1992. Altro intervallo lunghissimo, ed ecco i 7 GP dal 2015 al 2022. E se dal 2015 al 2019 la Mercedes era dominante sulla Red Bull, all’Hermanos Rodriguez le carte si capovolgevano: sia nel 2017 che nel 2018 Max fu imprendibile, favorito anche dalle lotte/calcoli per il mondiale che coinvolgevano i suoi rivali, rendendogli le gare più semplici.



Nel suddetto intervallo infatti, Hamilton ha vinto qui solo nel 2016, quando cercava disperatamente di ridurre il suo gap con Rosberg, e nel 2019, quando fu favorito dalla retrocessione di Verstappen in griglia per aver ignorato in qualifica le bandiere gialle esposte sul luogo dell’incidente di Bottas.



Negli altri anni, Hamilton si è comportato da calcolatore, oppure aveva il titolo già in tasca. Max con un quinto successo eguaglierebbe il suo circuito migliore, il Red Bull Ring, ma sarebbe il primo circuito in cui ottiene 5 vittorie in 5 anni diversi, perché a Spielberg nel 2021 vinse il doppio appuntamento Stiria-Austria.