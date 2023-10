Andrea Stella ha le idee chiare sul suo pilota: Norris ha il talento necessario per essere paragonato in futuro a grandi campioni come Michael Schumacher e Fernando Alonso. Il team principal della McLaren, nel podcast della F1 "Beyond the Grid", ha anche sottolineato come la squadra debba dare a Lando una macchina che possa metterlo in condizione di poter avere successo

