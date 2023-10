Max Verstappen piazza il miglior tempo nel venerdì in Messico, pur senza fare il vuoto: "E' stato un inizio positivo, meglio di quanto ci aspettassimo. La pista è scivolosa, difficile da interpretare. La McLaren non è una sorpresa, sarà competitiva sul giro secco ma sul passo gara è un'altra cosa...". Perez: "Posso lottare per la pole". Il fine settimana in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS DELLE LIBERE