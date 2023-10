Charles Leclerc si prende la pole position del GP del Messico: "Non me l'aspettavo, non ci pensavamo. Tutto si è allineato. Ora dobbiamo concentrarci sulla gara, che non sarà facile. Ma abbiamo avuto un buon passo per tutto il weekend". Il fine settimana in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

"Giornata positiva, provato quanto pianificato"

"Pole? Non ci pensavo assolutamente, non me lo aspettavo. Adesso è il secondo weekend di fila che lo dico e la gente magari non ci crede neanche più, ma è vero. Alla fine tutto si è allineato, abbiamo trovato velocità e adesso mi devo concentrare su domani perché va bene la pole, ma dobbiamo vincere e sarà molto difficile. Dovremo concentrarci su di noi, abbiamo avuto un buon passo per tutto il weekend. Domani sarà una gara difficile, ma vediamo come andrà. Siamo al primo posto, non so se sono stato il migliore in assoluto ma sono felice del risultato di oggi. Vediamo come andrà domani".