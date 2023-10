Carlos Sainz commenta il 2° posto nelle qualifiche del Messico: "E' stata una sessione molto strana, come tutto il weekend. Sono migliorato all'improvviso, non capisco il perché. In gara sappiamo di non essere veloci con tanto carburante, ma partire davanti è un bel vantaggio". Il fine settimana in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

