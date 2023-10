Il GP del Messico segna per Hulkenberg la 200^ gara in Formula 1. Per l'occasione il pilota tedesco indossa uno speciale casco celebrativo dove sono raffigurate vittorie, amici e familiari, importanti momenti della carriera. 'Hulk' diventa uno dei 22 piloti ad aver raggiunto o superato questo traguardo. Il fine settimana in pista è come sempre in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

HULKENBERG, 200 GP IN F1 E RECORD (NEGATIVO)