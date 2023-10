Prima fila tutta Rossa in Messico, con Leclerc che stampa la pole davanti a Sainz. Ricciardo fenomenale al quarto posto, preceduto da Verstappen. Griglia provvisoria: investigati e dai commissari per varie infrazioni nelle qualifiche Verstappen, Hamilton, Russell e Alonso. Domenica il GP alle 21 in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS DELLE QUALIFICHE