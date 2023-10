I piloti della Ferrari non hanno probabilmente gestito benissimo la partenza, seppur con un Verstappen che al contrario l'ha gestita molto bene. Alla fine la parte migliore della gara della Rossa è stata con Leclerc quando aveva l'ala rotta... Guarda il video. Il Mondiale torna venerdì 3 in Brasile: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS