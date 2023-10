Fred Vasseur commenta la straordinaria prima fila della Ferrari in Messico: "Non mi sarei aspettato questo miglioramento. Domani sarà un'altra storia, ma è sempre meglio iniziare in prima fila. Abbiamo avuto un ottimo ultimo giro, ma era difficile prevedere il risultato". Il fine settimana in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

Leclerc in pole e Sainz 2°° dopo le qualifiche in Messico per la Ferrari , che torna in prima fila per la prima volta dopo un anno. Ecco il commento del team principal, Fred Vasseur.

"Non mi sarei aspettato questo miglioramento"

"Onestamente non mi sarei aspettato questo miglioramento, sarei disonesto se dicessi il contrario. Ieri siamo andati male, questa mattina eravamo più in forma, ma abbiamo subìto anche degli impeding. Domani sarà un’altra storia, ma è sempre meglio iniziare con le macchine in prima fila e non indietro. In Messico bisogna anche pensare alla temperatura per i freni e per il motore. Credo che per tutti sia stato importante il raffreddamento per cercare il limite, ma vedremo domani. Sono stato più ottimista di Charles sin da stamattina. Abbiamo avuto un buon ultimo giro, ma era difficile prevedere quale sarebbe stato il risultato. Dipendeva dagli pneumatici nell’ultimo settore, ma sono sempre stato molto ottimista. Abbiamo preso dei rischi all’inizio partendo con le medie, ma diciamo che i piloti sono riusciti a mettere a punto la guida nell’ultima parte e a gestire gli pneumatici anche nelle ultime curve".