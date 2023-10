Ivan Capelli commenta la 16^ vittoria stagionale di Verstappen: "A Max ora viene tutto facile: è stato protagonista di una grande partenza, anche in un giorno in cui partiva dietro alle due Ferrari, che l'avevano battuto sabato in qualifica. Le sue virtù adesso sono la pazienza e la tranquillità". Guarda il video. Il Mondiale torna venerdì 3 in Brasile: tutto in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP MESSICO, HIGHLIGHTS