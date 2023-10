I numeri post Messico hanno come protagonista Adrian Newey. Con la vittoria numero 51 di Verstappen in Messico, il direttore tecnico della Red Bull arriva a 221 successi in carriera, facendo della RB19 la sua vettura più vincente con 18 primi posti. In Brasile la RB19 proverà ad eguagliare la Mercedes F1W07 Hybrid del 2016, modello più vincente. Tutto il weekend in Brasile è in diretta live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streming su NOW

GP BRASILE, GUIDA TV