Ad Interlagos sarà lotta dietro Max Verstappen

La Formula 1 approda ad Interlagos, pista di imprese e grandi storie. Dietro Verstappen, che vuole superare i 500 punti in stagione, la lotta è per il secondo posto non solo nella classifica Costruttori, con Mercedes in vantaggio su Ferrari, ma anche in quella piloti, con Hamilton che si avvicina sempre più a Perez, distante ora 20 lunghezze. Tutto il weekend in Brasile è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, LA GUIDA TV