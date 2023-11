Scambio di messaggi e di post lusinghieri sui social tra lo spagnolo dell'Aston Martin e l'australiano della McLaren. I destini dei due piloti in un certo senso si erano già incrociati un anno fa, nell'agosto del 2022, quando Alonso annunciò il suo passaggio con in Aston e il giorno l'Alpine annunciò Piastri che negò il tutto poche ore dopo. Il Mondiale è in Brasile. Tutto il weekend in Brasile è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW



GP BRASILE, LA DIRETTA DELLE LIBERE