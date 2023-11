Il 2° posto di Leclerc è paragonabile alla pole in Messico, c'è grande merito del pilota. In tanti hanno commesso errori, ma lui no. Non mi aspettavo certo di vedere una Ferrari in quella posizione: oggi Charles è il miglior pilota in qualifica della Formula 1. Tutto il weekend in Brasile è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE