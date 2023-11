Max Verstappen esulta al termine della pole conquistata a Interlagos: "E' stato un meteo folle, sapevamo sarebbe arrivato ma non quando. Sono contento dell'ultimo giro. In gara saremo tutti molto vicini, ci sarà tanto degrado delle gomme e bisognerà gestire". Tutto il weekend in Brasile è in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS QUALIFICHE