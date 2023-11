Una pioggia torrenziale si abbatte su Interlagos e interrompe l'ultima sessione delle qualifiche, impedendo a molti piloti di migliorare il proprio tempo. A conquistare la pole è ancora una volta Verstappen, seguito a poco più di tre decimi da Leclerc. Stroll partirà dalla seconda fila con Alonso. Sainz scatterà 7°. Oggi la Sprint Race live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW LA GRIGLIA DI PARTENZA

Sarà ancora una volta Max Verstappen a partire davanti a tutti domenica, per la 31^ volta nella sua carriera. L'olandese ha battuto tutti e anche la pioggia torrenziale che si è abbattuta a Interlagos non in maniera inaspettata ma violenta, e che non ha nemmeno permesso di concludere l'ultima fase delle qualifiche, interrotte ben sette minuti prima. Le condizioni mutevoli tra vento e abbassamento delle temperature dell'asfalto (meno dieci gradi in un'ora) hanno reso la pista imprevedibile e ostica per tutti. Anche se poi a sorridere non è stato solo chi sta dominando la stagione, ma anche chi ha avuto la prontezza di entrare in pista per primo così da sfruttare ancora le condizioni asciutte dell'asfalto.

Verstappen ha così battuto di poco più di tre decimi Charles Leclerc e anche un quasi incredulo Lance Stroll che scatterà in seconda fila insieme al compagno di squadra Alonso. Il monegasco, che in Q2 stava quasi perdendo le speranze e lottando con una macchina che non sentiva più sua, è stato eccellente soprattutto nell'ultimo giro fatto, l'unico della Q3 prima che si scatenasse l'inferno. Più delusi invece son rimasti Lando Norris, Carlos Sainz ma anche Checo Perez, a cui ultimamente sta girando davvero tutto male. Il tempismo, insieme alla bandiera gialla causata dall'uscita di pista di Piastri e poi la pioggia, non hanno aiutato nessuno dei tre.

Norris è uscito troppo e partirà sesto (grazie anche alle due posizioni di penalità che Russell si è preso per impeding), davanti a Sainz che in Q3 ha collezionato una serie di errorini che ne hanno compromesso il giro finale. Perez addirittura nono. Proveranno tutti domenica in partenza a recuperare terreno e ci sarà bagarre già dal via. Come ha già promesso anche Leclerc. L'incognita del passo gara rimane sempre e comunque: un po' per via del format della Sprint, un po' perché guida una Ferrari, ma dalla prima fila il monegasco proverà a dare subito fastidio a Verstappen, che proverà a collezionare l'ennesima vittoria della stagione. Ma intanto si resetta tutto: dalla pista lavata dalla pioggia a soddisfazione e malumori. In attesa di modifiche e cambi per il 2024 tra poco si torna di nuovo in pista per l'ultimo sabato targato Sprint dell'anno. Con un po' più di sole e forse meno imprevisti.