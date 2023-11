Fred Vasseur commenta le qualifiche della Ferrari a Interlagos, con Leclerc 2° e Sainz 8°: "Abbiamo puntato tutto sulla gara di domenica, è una nostra scelta e vedremo cosa accadrà. La partenza sarà molto importante, avere aria pulita è fondamentale. Domani sarà un'altra storia anche per il degrado delle gomme, per questo abbiamo deciso di tenere una Soft nuova per la gara". Domenica il il GP del Brasile in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, HIGHLIGHTS DELLA SPRINT