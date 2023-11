Max Verstappen si prende anche la Sprint di Interlagos: "Sono partito bene, era importante essere subito davanti. Poi siamo stati bravi a gestire il degrado della gomma, non abbiamo potuto spingere al massimo. Rispetto allo scorso anno siamo andati molto meglio". Domenica il il GP del Brasile in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

"Bravi a gestire bene la gomma"

"Era importante cercare di andare avanti in partenza. Il mio stacco non è stato fantastico, ma è stata molto buona la seconda fase della partenza. Ci siamo affiancati e poi siamo riusciti a gestire molto bene su una pista dove c’è tanto degrado e dove le gomme si usurano parecchio. 24 giri su una sola gomma sono molto lunghi, per cui ho cercato di mantenere il tempo sul giro costante e abbiamo gestito la gara piuttosto bene. L’anno scorso era stata molto difficile per noi qui, mentre oggi è andata molto meglio. Per tutti è stato impossibile spingere al massimo, bisogna controllare le gomme e abbiamo fatto un bel lavoro in questo senso. Siamo partiti bene, abbiamo recuperato tanto in questa gara e speriamo di fare bene anche domani”.