Il team principal McLaren si racconta a Sky, parlando del suo passato in Ferrari e del suo presente. Intervistato da Carlo Vanzini per lo speciale "FE-NO-ME-NA-LE", ricorda anche le due stagioni in cui Sainz, oggi a Maranello, ha indossato la "tuta papaya", sottolineando come l’esperienza dello spagnolo sia stata formativa per tutto il team. E per il 2024: "Speriamo di lotteremo per il Mondiale”. Weekend in Brasile live su Sky e NOW



GP BRASILE, LA DIRETTA DELLO SHOOTOUT