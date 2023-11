Problemi in griglia di partenza per George Russell: la sua Mercedes ha avuto un problema nel giro di formazione ai freni e i meccanici hanno lavorato incessantemente sulla monoposto, risolvendo l'inconveniente: il britannico ha preso regolarmente al via il Gran Premio. GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

