Esaltante, così può essere definito il finale di gara di Alonso in Brasile. Aston Martin in ripresa, buona gara anche di Stroll, ma il modo in cui Fernando ha conquistato il terzo posto dimostra qual è la differenza tra un pilota bravo e un campione. E i giovani sognano di essere così". Il Mondiale torna tra due settimane a Las Vegas in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, GLI HIGHLIGHTS