GP BRASILE

Clamoroso quanto accaduto al via del GP del Brasile: Charles Leclerc perde la sua Ferrari durante il giro di formazione, probabilmente per un problema tecnico. Danni alla SF-23, il monegasco è costretto al ritiro ancora prima del via. Poi lo sfogo via radio: 'Perché sono sempre così sfortunato?'. GP live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW GP BRASILE LIVE - LECLERC: 'MEGLIO ANDARE A LOURDES...'