Fred Vasseur commenta la gara della Ferrari a Interlagos, con Leclerc ritirato prima del via e Sainz 6°: "Siamo più che delusi per quello che è successo a Charles, visto che avevamo puntato tutto su oggi. Non è stato un suo errore, ma un problema tecnico al sistema che dovremo analizzare. La cosa buona è che avevamo un passo migliore di Mercedes e faremo di tutto per prenderli". Il Mondiale torna a Las Vegas in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, GLI HIGHLIGHTS