Max Verstappen si prende anche il GP del Brasile, centrando la 52^ vittoria della carriera: "Abbiamo gestito bene le gomme, facendo la differenza nello stint centrale, dopo aver fatto due buone partenze. Las Vegas? Godiamoci questo successo, sarà una gara nuova con tante sorprese". Il Mondiale torna tra due settimane a Las Vegas in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K e in streaming su NOW

GP BRASILE, GLI HIGHLIGHTS