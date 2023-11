Las Vegas, i piloti in STREAMING alle 12

Il Mondiale è a Las Vegas per un ritorno in Nevada già caratterizzato da una spettacolare cerimonia d'apertura. Alle 12 italiane la conferenza piloti in streaming in attesa che inizi l'attività in pista questa notte alle 5.30 con la prima sessione di prove libere. Gara domenica in esclusiva dalle 7 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

CLICCA QUI SE NON VEDI LO STREAMING DALLE 12