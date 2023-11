È cambiata la zona DRS sul circuito cittadino di Las Vegas: in curva 14, che arriva dopo il lungo rettilineo di quasi 2 km, la FIA ha allungato di quasi 50 mt la zona DRS. Il suo punto di attivazione è a 860 mt prima della curva, mentre prima erano 820 mt, così da permettere una miglior frenata a piloti. Tutto il fine settimana live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

LA DIRETTA DELLE QUALIFICHE