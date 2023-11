"Non bene nel Q3, ma è fantastico essere in pole a Las Vegas"

"Ovviamente sono felice per la pole in questa prima volta a Las Vegas. E’ un evento incredibile e partire domani dalla pole è grandioso. Tuttavia sono un po’ dispiaciuto dei giri che ho fatto nel Q3, anche se sono stati sufficienti per il 1° posto, che era necessario per noi. Ora cerchiamo di mettere tutto insieme in gara e dovremo concentrarci perché è quello che ci manca di solito in gara in certe situazioni, quindi spero di poter mettere insieme per vincere. Il mio miglior giro è stato nel Q2, ma partiamo comunque dalla pole che era quello più importante. Speriamo di aver fatto abbastanza per poter vincere domani e poi potremo festeggiare la vittoria. Mi auguro che sia vincente per noi domani. Non avevo aspettative, nei cittadini si può fare la differenza e su questo ero motivato. In Q3 ho fatto tanti errori, al contrario del Q2. Abbiamo scaricato come spesso facciamo nei cittadini, in termine di gestione gomma finora non è andata male. Speriamo di convertire finalmente la pole in vittoria. Non c'è certezza, ma ho fiducia per vincere. Farò di tutto, anche se Verstappen sarà forte in gestione gomma. Spero di fare la partenza della vita".