Per celebrare lo storico ritorno a Las Vegas e la livrea retrò, la Ferrari si è fatta immortalare con la squadra al completo. Arrivati in Nevada per il GP anche il presidente John Elkann e l'amministratore delegato Benedetto Vigna. Il GP alle 7 live su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS LIVE