Peccato per la penalità inflitta a Las Vegas, con due Ferrari là davanti le possibilità di vittoria sarebbero aumentate e si sarebbe vista una gara diversa. Ora si va ad Abu Dhabi, dove prevedo una gara caldissima. Sainz vuole il 4° posto, finire davanti ad Alonso: chiuderebbe alla grande il Mondiale. Il GP da vivere in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP LAS VEGAS, HIGHLIGHTS