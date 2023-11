Max Verstappen sorride al termine del successo di Las Vegas, il 53° della carriera (eguagliato Sebastian Vettel): "E' stato divertente ma anche difficile. Al via ho frenato tardi, sono andato largo e sono stato penalizzato. Ho spinto ed è andata bene. Spero di tornare qui l'anno prossimo e ripetermi". Il Mondiale si chiude domenica ad Abu Dhabi: in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno, in 4K (canale 213) e in streaming su NOW

Max Verstappen sbanca anche Las Vegas e conquista la 18^ vittoria stagionale, la 53^ della carriera, che lo porta al 3° posto all-time, dietro a Hamilton e Schumacher. Il tutto al termine di una gara in cui è stato penalizzato di 5'' per aver mandato fuori dalla pista Leclerc in Curva 1.

"Gara difficile e divertente, spero di tornare qui l'anno prossimo"

"“E’ stata difficile, ho cercato di frenare in partenza ma credo abbastanza tardi. Sono andato un po’ largo e sono stato penalizzato. Questo ci è costato perché ho dovuto fare parecchi sorpassi con la safety car alla fine. Già a quel punto avevamo perso parecchio in gara, ma sono comunque riuscito a spingere fino alla fine per poter entrare in battaglia con i primi due piloti, ma qui il DRS è molto potente. Anche quando prendi la testa chi ti sta dietro riesce a recuperare, e questo crea belle battaglie ed è stato molto divertente. Non c’è stato alcun danno nel contatto con Russell, salvo un piccolo danno con un po’ di sottosterzo, ma per fortuna non ci ha impedito di vincere la gara. E’ stato molto divertente anche per il basso degrado che ha consentito di spingere, ed è stato molto positivo. Spero di poter tornare qui l’anno prossimo per poter fare qualcosa di simile.".