Cosa serve per vincere ad Abu Dhabi? Serve una monoposto che sia poco sensibile alle variazioni di altezza, con poco porpoising. Serve poca instabilità. La Ferrari a volte soffre queste situazioni. Sainz non poteva controllare la vettura dopo aver perso così il grip. Tutto live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS LIBERE