Giornata da dimenticare per Carlos Sainz, finito contro le barriere nelle Libere 2: "Ho perso la macchina dopo essere salito su un dosso. Un errore pesante, mi spiace per i meccanici. Ma sono pronto a lottare, i valori sono molto ravvicinati".

Subito un colpo di scena nelle Libere 2 di Abu Dhabi: Carlos Sainz perde il controllo della sua Ferrari a oltre 200 km/h e finisce violentemente contro le barriere. Pilota ok, ma danni alla Rossa. Colpa di un bump (un dosso sull'asfalto), che tocca il fondo della monoposto e che fa perdere aderenza allo spagnolo. Ecco la fotosequenza dell'incidente.

"Non è stato il venerdì che volevamo"

"Ovviamente non è stato il venerdì che volevamo per dare il via al weekend. Abbiamo provato un po’ di soluzioni di set up nelle prove libere 1 e non vedevo l’ora di iniziare il secondo turno dopo aver apportato alcune modifiche alla vettura. Purtroppo sono salito su un grosso dosso in curva 3 e ho perso la macchina, toccando con il fondo e urtando le barriere. È un errore pesante e mi dispiace di aver dato ai meccanici del lavoro extra oggi. Domani saremo di nuovo in pista e pronti a lottare per una qualifica che ci aspettiamo interessante, con valori molto ravvicinati".