Subito un colpo di scena nelle Libere 2 di Abu Dhabi: Carlos Sainz perde il controllo della sua Ferrari a oltre 200 km/h e finisce violentemente contro le barriere. Pilota ok, ma danni alla Rossa. Colpa di un bump (un dosso sull'asfalto), che tocca il fondo della monoposto e che fa perdere aderenza allo spagnolo. Ecco la fotosequenza dell'incidente. Il weekend è live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

VIDEO: L'INCIDENTE DI SAINZ - GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS LIVE LIBERE