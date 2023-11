E' un venerdì inconsueto per Max Verstappen ad Abu Dhabi: niente Libere 1, terzo tempo nelle Libere 2 in cui si è girato pochissimo: "Il bilanciamento è fuori fase, abbiamo terreno da recuperare e tanto da lavorare". Sui sorpassi in corsia box: "Devono lasciarmi passare, mi stavano mettendo contro il muro: non va bene". Tutto live su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

GP ABU DHABI, HIGHLIGHTS LIBERE