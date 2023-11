Carlos Sainz eliminato in Q1 e solo 16° nelle qualifiche ad Abu Dhabi: "In generale è tutto il weekend che sono tirato. Dovevo essere perfetto per andare in Q2, ma abbiamo ritardato l'uscita per un problema all'ala, poi ho trovato traffico". Domenica il GP live alle 14 su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K (canale 213) e in streaming su NOW

"Traffico, uscita in ritardo: dovevo essere perfetto per il Q2"

"Il traffico centra, ma in generale ero davvero tirato questo weekend. Dovevo essere perfetto per andare in Q2, ma ero in ritardo nell'uscita dal box per un problema all'ala, ho trovato traffico e i primi 2 settori non sono stati veloci. Nel terzo sono andato bene, ma non è stato sufficiente per riuscire a fare il tempo neccessario per andare in Q2".